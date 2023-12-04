Огляд: Близько 1000 населених пунктів знеструмлені через негоду, бомбардування та обстріли

Росія заявила, що їй байдуже, якщо ОБСЄ загине

Путін заарештував сім'ї призовників, які висловили протест

Запорізькі поля бою та окопи забиті багнюкою та "гризунами"

Супутникові знімки показали шкоду, завдану циклоном російським військовим об'єктам

Мирний мешканець загинув під час атак російсько-терористичних військ під Авдіївкою Десятки тисяч помешкань в Україні знеструмлені через негоду та обстріли Понад 500 населених пунктів у різних регіонах України були знеструмлені через негоду, а ще близько 400 — через російські атаки та пошкодження обладнання, повідомило в неділю Міністерство енергетики України. На заході Львівській області через негоду залишилися без світла близько 41 000 домогосподарств у 388 містах і селах. Приблизно стільки ж домогосподарств були знеструмлені через бойові дії та технологічні порушення, повідомили в Міністерстві енергетики. У Херсонській області внаслідок обстрілу загинула одна людина, семеро отримали поранення Минулими вихідними внаслідок російських обстрілів та авіаударів у Херсоні загинув 78-річний чоловік, і ще принаймні семеро мирних мешканців отримали поранення. Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у неділю в Telegram, що російські війська обстріляли житлові квартали, в результаті чого одна людина загинула і ще семеро отримали поранення. "Поранення отримали чоловіки 28 і 46 років, жінки 35, 42 і 52 років, а також дві 47-річні жінки", — написав він. За словами Прокудіна, російська артилерія влучила в житловий будинок і прилеглу територію, на якій розташовані дві лікарні.

Лавров: Росія вважає, що ОБСЄ взагалі може припинити своє існування Після того, як минулого тижня делегати покинули зустріч ОБСЄ під час виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, він заявив, що Росії "байдуже", чи продовжуватиме існувати цей орган. "Це головне почуття: байдужість, – сказав Лавров журналістам у п'ятницю. – Ця організація вже перетворилася на щось, що робить мене байдужим до того, що буде з нею далі". У четвер Лавров висловлювався в такому ж дусі про організацію, яка була створена в 1975 році як переговорний орган між Радянським Союзом і Заходом, і останнє засідання якої бойкотували Україна, Польща і Румунія. Він сказав, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі стала "придатком" НАТО і Європейського Союзу. "Організація, подивімося правді в очі – знаходиться на краю прірви. Виникає просте запитання: Чи є сенс інвестувати в її відродження?" — запитав він. Оперативна ситуація в Запорізькій області В неділю в більшості заголовків у блогосфері, де повідомлялося про ситуації на лінії фронту в Запорізькій області, були присутні слова "багнюка" і "гризуни". Російські джерела стверджують, що протягом останніх двох днів сильний вітер під Бахмутом і в західних районах області заважав московським військам "використовувати безпілотники і артилерію ", повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Хоча російські війська під легким дощем все ще можуть проводити повітряну розвідку поблизу Вербового, блогери зазначають, що багниста місцевість створює труднощі для транспортних засобів. Один військовий блогер зазначив, що російські війська "можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські сили продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови". Тим часом, як стверджують російські блогери, українські війська були змушені проводити свої атаки пішки. Тим часом, пропаганда ширить особливо гротескні сюжети про "різке зростання популяції гризунів" в окопах. Промосковський запорізький чиновник Володимир Рогов публікує відео з мишами в бункері, який, за його словами, був заповнений трупами українських військових:

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку Опубліковані в суботу геолокаційні кадри, схоже, свідчать, що українські сили просунулися на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної), а голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські війська розширюють свої укріплення, зокрема, поблизу Куп'янська і Борової (35 км на захід від Сватового). Тим часом, російські джерела стверджували на вихідних, що московські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища (близько 2 км на північний захід від Бахмута), в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута), на схід від Кліщіївки та поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), — повідомляє ISW.

Путін розправляється з сім'ями, які виступають проти мобілізації За повідомленнями після підписання 1 грудня указу про збільшення чисельності російської армії з 2,04 мільйона до 2,21 мільйона осіб, починаючи з серпня 2022 року, президент РФ Владімір Путін почав розправу над сім'ями, які протестують проти нещодавньої мобілізації їхніх чоловіків і синів:

🧵 Putin regime might cross a red line - arresting soldiers' wives protesting for their husbands to be returned home. Osechkin received 2 letters from Russian soldiers on the frontline. 👇

Over 420,000 Russian soldiers are serving in occupied Ukraine, many without any rotation. pic.twitter.com/9L1b9TrgTD — Igor Sushko (@igorsushko) December 3, 2023

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку Повідомляється, що протягом вихідних російські війська досягли незначних успіхів навколо Авдіївки, вийшовши на західну та північно-західну околиці. Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані ISW в суботу, вказують на те, що російські сили просунулися на захід від залізниці північніше Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і в районах на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки). Укрінформ повідомив, посилаючись на місцеву прокуратуру, що на вихідних у сусідньому селі Костянтинівка загинув 69-річний чоловік, а ще двоє отримали поранення від уламків. Російські джерела також стверджують, що на вихідних московські війська просунулися на південь і південний схід від Степового, на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Оперативна ситуація в Криму та Херсонській області Циклон, що пройшов минулого тижня в Чорному морі, призвів до довготривалих наслідків для російської військової інфраструктури на лівому березі Дніпра і особливо в окупованому Криму, пише ISW. Минулими вихідними українська дослідницька група "Центр журналістських розслідувань" представила супутникові знімки, на яких видно, що намиту російськими військами піщану косу, яка з'єднує острів Джарилгач із материком, розмило в трьох місцях. До цього нею вони перекидали особовий склад і вантажі до навчального центру. Додаткові супутникові знімки, опубліковані в суботу, показують пошкодження російських укріплень на вході до Севастопольської бухти.