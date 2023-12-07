Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між Сполученими Штатами та Україною у виробництві зброї. 

США та Україна підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Мова йде саме про виробництво систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів.

“Сьогодні, в День Збройних сил України, уряд Сполучених Штатів провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази в Міністерстві торгівлі у Вашингтоні. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та урядів США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії та зміцнення довгострокової самооборони України”, - повідомили в Білому Домі

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