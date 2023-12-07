У четвер, 7 грудня, вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з міста Улан-Уде в російській Бурятії.
За словами глави Бурятії Олексія Циденова, в аеропорту Байкал під час зльоту вантажного літака ТУ 204 авіакомпанії Авіастар-ТУ спалахнув двигун. Далі літак здійснив посадку. Постраждалих немає.
Як стверджує російський Telegram-канал Baza, літак мав виконати рейс із Улан-Уде до китайського міста Чжанчжоу, однак за кілька хвилин після зльоту спалахнув лівий двигун.
Відомо, що спочатку пілоти доповіли в аеропорт про ситуацію та скинули паливо, після чого почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені в готовність. Літак нібито вдалося посадити без постраждалих.
В мережі публікують відео та фото палаючого літака у небі.
Авіаколапс Росії продовжується?
Після 24 лютого 2022 року проти авіаційної галузі держави-агресорки були запроваджені масштабні санкції. Зокрема, Захід обмежив можливості Кремля обслуговувати високотехнологічні розробки, зокрема літаки. Це спричинило чимало "авіаційних інцидентів", які у Москві намагаються приховувати.
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2 грудня близько 13 години борт Airbus А321 "Аерофлоту", що летів із Санкт-Петербурга до Москви, запросив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Рішення було ухвалене внаслідок відмови лівого двигуна. Посадку було здійснено "у штатному режимі" – на борту було 162 пасажири.
Того ж дня в аеропорту "Рощино", що в російському місті Тюмень, через технічні проблеми здійснив посадку на запасний аеродром літак Superjet 100 авіакомпанії "Ямал". На борту літака перебувало понад 70 пасажирів, а також екіпаж. Згодом пасажирів відправили до кінцевого пункту призначення, Уфи, на резервному повітряному судні авіакомпанії.
Також повідомляється, що в суботу, 2 грудня авіакомпанія S7 Airlines оголосила про скорочення польотної програми з кількох напрямків. Перевізник пояснив це "сезонним перерозподілом літаків та оптимізацією розкладу".
23 листопада Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало секретні документи, які вказують на авіаколапс у Росії. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» - коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних, до середини 2023 року в рф пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.
Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.
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