У четвер, 7 грудня, вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з міста Улан-Уде в російській Бурятії.

За словами глави Бурятії Олексія Циденова, в аеропорту Байкал під час зльоту вантажного літака ТУ 204 авіакомпанії Авіастар-ТУ спалахнув двигун. Далі літак здійснив посадку. Постраждалих немає.

Як стверджує російський Telegram-канал Baza, літак мав виконати рейс із Улан-Уде до китайського міста Чжанчжоу, однак за кілька хвилин після зльоту спалахнув лівий двигун.

Відомо, що спочатку пілоти доповіли в аеропорт про ситуацію та скинули паливо, після чого почали посадку. Усі служби аеропорту були приведені в готовність. Літак нібито вдалося посадити без постраждалих.

В мережі публікують відео та фото палаючого літака у небі.