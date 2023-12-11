Боротьба за рішення Європейського союзу розпочати з Україною переговори про членство триватиме до останньої хвилини засідання Європейської ради, яке відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками сьогоднішнього засідання очільників МЗС ЄС, у рамках якого українські питання були у фокусі порядку денного, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я виступив, виступили держави-члени. Загальний настрій та загальний сигнал полягає в тому, що є безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС. Водночас саме рішення не ухвалене, тож боротьба за це рішення триватиме не лише найближчими днями, але і під час самого засідання Європейської ради. Це вже очевидно для всіх", - пояснив український топ-дипломат.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні відбулося обговорення наслідків, якщо це рішення не буде ухвалено.

"Члени ЄС у своїх виступах наголошували, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС, його безпеки, процвітання. І якщо таке рішення не буде прийнято, це буде ударом по ЄС. Ми з цими оцінками згодні та продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб забезпечити консенсус", - запевнив Кулеба.

Він розповів, що сказав своїм колегам, що "це рішення все одно буде".

"Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через кілька тижнів чи кілька місяців, то це погано. Але це рішення все одно буде, бо не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС - це лише питання часу та ціни. І наше завдання зробити ціну якомога меншою, а час - коротшим. І пам'ятайте: всі, хто скаржиться, що витрачається багато грошей на підтримку України у війні проти Росії - найбільшу ціну платить український народ. І ми не повинні платити ще більшу ціну за помилки, які ви зробите у Брюсселі чи в окремих європейських столицях", - підкреслив очільник українського МЗС.

Кулеба також повідомив, що його особиста зустріч з угорським колегою Пітером Сійярто "відбудеться за кілька годин". Головною темою їхної розмови стане питання нацменшин, через яке Будапешт погрожує заблокувати відкриття перемовин з Україною про вступ до ЄС.

За словами українського топ-дипломата, на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС за його участі Сійярто "не брав слово".

"Роками Угорщина використала як аргумент питання національних меншин. Але зараз, коли ми зробили все, що ми повинні були зробити з цього приводу, ми зрозуміли, що проблема виходить за ці рамки. І для нас це вражаюче, тому що десятиліттями Угорщина була на передовій серед тих, хто підтримує інтеграцію України в ЄС. Сьогодні відбудеться моя зустріч з міністром закордонних справ Угорщини, і я спробую дізнатися, що змінилося, які нові занепокоєння Угорщина нині виставляє", - уточнив міністр.

Тим часом, за даними Euractiv, через блокування з боку Угорщини питання відкриття перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу можуть відкласти аж до березня 2024 року.

Нагадаємо, минулого пленарного тижня Верховна Рада ухвалила зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи. Після виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії українські парламентарі виступили зі зверненням до урядів країн ЄС, у якому закликали розпочати з Україною переговори щодо членства.

На тлі рекомендації Єврокомісії розпочати з Україною перемовини щодо вступу в ЄС особливу увагу на права нацменшин в Україні звернула одна з країн Євросоюзу - Угорщина.

При цьому, за словами віцепрем'єрки Стефанішиної, Будапешт політично не зацікавлений в остаточному вирішенні цього питання, а Київ не робитиме винятків для жодної нацменшини.