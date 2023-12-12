Про тимчасове розвʼязання проблеми з закритими станціями метро через підтоплення розповів в ефірі "КИЇВ24" директор комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Ми зараз опрацьовуємо питання запуску руху методом човника по обох коліях, таким, як приклад методом роботи фунікулера. Інтервал становитиме приблизно 13 хвилин. Також ми опрацьовуємо разом з наземним транспортом залучення такого короткого маршруту від станції «Либідська» до станцій «Деміївська» і «Голосіївська». Найближчим часом, коли будуть опрацьовані всі безпекові заходи, ми повідомимо завчасно про відкриття такого маршруту. Потяг буде зупинятися на кожній станції з «Теремків» до «Деміївської», — пояснив Брагінський.

Очільник метрополітену розʼяснив, що це означає, що потяг рухатиметься по обох коліях.

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«Від «Деміївської» до «Либідської» ми не зможемо їздити човником, бо зіб’ємо графік роботи від станції «Героїв Дніпра» до «Либідської», — додав він.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» були зачинені 8 грудня і не працюватимуть протягом шести місяців через триваючий ремонт, повʼязаний з потрапляннм води в тунель крізь тріщини.

У зв’язку з підтопленням тунелів метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Також через ситуацію в метрополітені впроваджено зміни в організації дорожнього руху на низці доріг у Києві.