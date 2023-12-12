Огляд:

Зеленський зустрівся з очільницею МВФ та побував у військовій школі в понеділок; зустріч із Байденом та сенаторами США запланована на вівторок

Путін запускає атомні підводні човни в Арктиці, щоб Росія "почувалася в безпеці"

В умовах низьких температур Росія посилює позиції на Луганщині

Російсько-терористичні війська невпинно просуваються в районі Авдіївки та прилеглих до неї районів

ЗСУ продовжують поповнювати боєкомплекти на лівобережжі Дніпра

На Антонівському мосту все "спокійно"

Секретар РНБО закликає до терпіння під час контрнаступу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у понеділок в інтерв'ю ВВС, що надії країни на контрнаступ у 2023 році не справдилися, "але якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі".

"Якщо це станеться трохи пізніше, то ми не повинні робити з цього трагедію", — сказав він.

"Чи знищить нас Путін на очах у всього людства? – запитав Данілов. – Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших літніх людей? І весь світ буде закривати на це очі? Тоді виникає питання: в якому світі ми живемо?"

Як повідомляє українська державна інформаційна агенція "Укрінформ", Данілов також спростував нещодавні повідомлення ЗМІ про напруженість у відносинах між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Внутрішнє протистояння США щодо допомоги Україні — це "здійснення мрії Путіна" — Зеленський

У понеділок, прибувши до Сполучених Штатів з Аргентини та виступаючи в Національному університеті оборони, президент Зеленський заявив, що затримки з військовою допомогою з боку США — це " здійснення мрій" для російського лідера Владіміра Путіна, повідомляє AFP.

"Путін повинен програти, — сказав Зеленський, звертаючись до майбутніх офіцерів у військовій школі в столиці країни. – Ви можете розраховувати на Україну, і ми сподіваємося, що так само можемо розраховувати на вас. Якщо когось і надихають невирішені питання на Капітолійському пагорбі, то тільки Путіна і його хвору кліку".

Росія спустила на воду два нових атомних підводних човни

У понеділок Путін взяв участь в урочистому спуску на воду двох атомних підводних човнів у біломорському порту Сєвєродвінськ. "З такими кораблями і такою зброєю Росія буде відчувати себе в безпеці", — сказав Путін офіцерам флоту під час відвідування одного з кораблів у замерзлих арктичних водах, повідомляє AFP.

Путін брав участь у церемонії підняття прапора в порту, де за останні шість років були побудовані човни "Красноярськ" і "Імператор Олександр III". Він додав, що ці підводні човни "посилять боєготовність російського флоту, нашу військово-морську міць в Арктиці, на Близькому Сході, в Чорному і Балтійському морях, на Каспії".

За майже 22 місяці від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України потопили щонайменше 22 кораблі російського флоту.

Оперативна ситуація в Луганській області

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в понеділок російські війська "незначно" просунулись на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, посилаючись на геолокаційні відеозаписи, на яких, ймовірно, вперше з'явилися московські війська на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ стверджує, що українські сили в понеділок відбили щонайменше чотири російські атаки в районі Куп'янська, поблизу Синьківки (9 км на схід від Куп'янська) і Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська) і щонайменше п'ять атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної) і Тернів (17 км на захід від Кремінної).