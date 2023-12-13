США нададуть Україні нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги, куди увійдуть і ракети для HIMARS.

Про це повідомляє Associated Press.

Анонімний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання і запасні частини.

АР зауважує, що з урахуванням цього пакету допомоги у Штатів залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати з запасів Пентагону.

12 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Під час зустрічі американський лідер оголосив, що підписав розпорядження про виділення 200 млн доларів на військову допомогу Україні.

Попередній пакет військової допомоги США оголосили 6 грудня.

Детальніше про візит українського президента до Сполучених Штатів читайте у нашому матеріалі "Потужна зустріч”: що демократи та республіканці у Сенаті говорять за підсумками особистої розмови з Зеленським".