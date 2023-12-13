США нададуть Україні нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги, куди увійдуть і ракети для HIMARS.
Про це повідомляє Associated Press.
Анонімний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:
- додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
- протитанкові системи;
- артилерійські снаряди;
- ракети;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- генератори та інше обладнання і запасні частини.
АР зауважує, що з урахуванням цього пакету допомоги у Штатів залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати з запасів Пентагону.
12 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Під час зустрічі американський лідер оголосив, що підписав розпорядження про виділення 200 млн доларів на військову допомогу Україні.
Попередній пакет військової допомоги США оголосили 6 грудня.
Детальніше про візит українського президента до Сполучених Штатів читайте у нашому матеріалі "Потужна зустріч”: що демократи та республіканці у Сенаті говорять за підсумками особистої розмови з Зеленським".
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