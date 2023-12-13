Столичні правоохоронці проводять обшуки в “Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"13 грудня слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 ККУ) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві”, - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що слідство перевірить наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановить осіб, відповідальних за те, що сталась розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену.

Йдеться про ділянку метро між станціями "Теремки" та "Деміївська", на якій зупинено рух поїздів з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. У поліції додали, що вживають усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду.

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