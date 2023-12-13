"У нас був діалог, це правильно. І я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, тому що в нас є спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти", - сказав він у середу в Осло на брифінгу після саміту країн Північної Європи та України, відповідаючи на запитання про зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Одна з дуже важливих тем, які я порушував із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми, але я справді не бачу глобальної проблеми в цьому питанні. Ось чому нам просто потрібно зустрітися. І я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - сказав Зеленський.

"У нього немає жодної причини блокувати українське членство в Європейському Союзі. Я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину, не три, не п'ять, не десять... І я очікую відповіді", - сказав він.

“Перемога, що надихає”: у ЄС схвалили початок перемовин про членство України
Більше по темі

“Перемога, що надихає”: у ЄС схвалили початок перемовин про членство України

14 грудня Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Передруковано з Interfax-Ukraine за згодою сторін.

Interfax-Ukraine
Interfax-Ukraine
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
8 хвилин тому
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
КиївПост
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Далі » ПОЯСНЕННЯ: Все, що нам відомо про кібератаку на «Київстар»