Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний, Кремль продовжує локальні атаки на декількох напрямках.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

У зведенні наголошується, що Україна останніми тижнями мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Це сталося після закликів президента України Володимира Зеленського з кінця листопада 2023 року прискорити фортифікацію на ключових напрямках.

На кордоні з Білоруссю українські військові укріплювалися за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

Британська розвідка наголошує, що ситуація на фронті залишається статичною, великий прорив росіян малоймовірний.

"Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується застоєм", - йдеться у зведенні.

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Слід зауважити, що взводи у російських збройних силах нараховують до 60 осіб.

В аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) також вказано, що російські війська змогли незначно просунутися на деяких ділянках фронту - біля Куп’янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки у Запорізькій області.

Зокрема, війська РФ здійснили незначне підтверджене просування на північний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, вказують на те, що російські сили незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

За даними ISW, війська Росії здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, вказують на те, що росіяни просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.

Також російські сили здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни досягли незначного просування на північ від Первомайського (близько 10 км на південний захід від Авдіївки) приблизно 15 грудня. Додаткові геолокаційні кадри від 19 грудня показують, що російські війська також незначно просунулися у районі кар'єру на південний захід від Авдіївки.

Інститут зазначає, що російські війська нещодавно несуттєво просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська досягли невеликого успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Водночас російські та українські сили продовжують позиційні бої біля Новомихайлівки, а також у Мар'їнці та Красногорівці (безпосередньо на західній околиці Донецька).

За даними аналітиків, російські та українські війська не просувалися вперед у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей 19 грудня. Водночас вони ведуть позиційні бої на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

"За повідомленнями, українські сили зберегли свої позиції в Кринках на східному березі, незважаючи на російські контратаки в цьому районі", - вказує ISW.

Російські та українські джерела повідомили, що обидві сторони ефективно використовують безпілотники на херсонському напрямку, а «російські сили продовжують відчувати нестачу обладнання, необхідного для евакуації поранених на східному березі».

У вівторок командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найзапекліші бої. За його даними, на Бахмутському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V".

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу", - констатував командувач.

Водночас Сирський запевняє, що на всіх трьох напрямках українські війська тримають оборону та знищують ворога. Противник зазнає великих втрат, які поповнює резервами штурмових батальйонів, сформованих з колишніх в‘язнів. Однак попри щоденні втрати в особовому складі та техніці російські війська продовжують наступальні дії.