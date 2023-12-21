З 1 квітня 2024 року Міністерство оборони України буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами. А саме мова йде про закупи за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Нові підходи обговорювалися 20 грудня під час засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ), створеної Урядом для розробки стратегій у сфері закупівель.

На засіданні групи заступниця міністра економіки Надія Бігун пояснила, що рекомендації враховують вимоги до безпеки, прозорості та конкурентності, а низка ідей уже реалізовані як перехідні заходи – і це знизило вартість комплекту продуктів.

"Вже наступного місяця ми плануємо подати на розгляд уряду проєкт рішення, яким запровадимо ще одну, нову систему закупівель – динамічну, яка стане в пригоді, в тому числі, й під час закупівель продуктів харчування для військових", - сказала урядовиця.

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Зокрема йдеться про такі правила:

  • придбання продуктів здійснюватиметься за каталогом із 409 позицій, розділених на понад 25 категорій під час підготовки тендерної документації;
  • замовник буде користуватися середньостатистичними цінами з різних джерел;
  • процеси закупівлі та логістики будуть розділені;
  • стандартизовані меню розроблятимуть професійні технологи, включаючи тих, хто зараз служить у Збройних силах України.
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