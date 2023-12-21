Блокування кордону польськими перевізниками зашкодило не лише економіці України, а й завдала значних втрат економіці самої Польщі.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

«Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоди зі своїми клієнтами, зокрема, в Європейському Союзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі», – пояснив Володимир Балін.

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