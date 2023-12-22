Рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії.

Про це речник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що відтепер країну захищає "тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба". Проте це не так.

За словами Павлюка, рекрутинг - це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах України.

"Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях", - заявив речник.

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За допомогою рекрутингу Міноборони зацікавлене набрати якнайбільше людей. Але оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього "ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна", зокрема й завдяки мобілізації, запевник Павлюк.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони зробили уточнення щодо планів про призов українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Павлюк пояснив, що німецьке видання Bild змістило акцент.

Як запевняє речник Міноборони, глава МОУ Рустем Умєров у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.

Видання Welt і Bild поширили заяви Умєрова про те, що в Україні обговорюють сценарії щодо призову до Збройних сил військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном. Глава Міноборони заявляв, що українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.