Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Берлін не буде примушувати українських біженців до військової служби у Збройних силах, депортуючи їх в Україну.

Про це пише видання DW.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - сказав Бушман.

Якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині, запевнив урядовець.

"Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - заявив він.

При цьому Німеччина одна із країн, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. У ФРН українців забезпечують житлом, соціальними виплатами, а також допомагають інтегруватися у німецьке суспільство.

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Нагадаємо, раніше видання Welt і Bild поширили заяви міністра оборони Рустема Умєрова про те, що в Україні обговорюють сценарії щодо призову до Збройних сил військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном.

Глава Міноборони заявляв, що українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.

Однак пізніше у Міністерстві оборони зробили уточнення щодо планів про призов українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Речник МОУ пояснив, що німецьке видання Bild змістило акцент, а Умєров у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.