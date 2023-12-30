Внаслідок масованої ракетної атаки 29 грудня загинуло 39 людей.

Постраждалих - 159.

Оновлені дані назвав президент Володимир Зеленський.

Під ворожим ударом напередодні опинилося майже 120 міст і сіл. Це сотні цивільних обʼєктів.

Глава держави подякував світовим лідерам, політикам і громадським діячам, які засудили масований обстріл Росії по Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що українці захищають свою державу та життя. Тому не можна зволікати з допомогою для України.

«Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», - наголосив президент.