Внаслідок масованої ракетної атаки 29 грудня загинуло 39 людей.
Постраждалих - 159.
Оновлені дані назвав президент Володимир Зеленський.
Під ворожим ударом напередодні опинилося майже 120 міст і сіл. Це сотні цивільних обʼєктів.
Глава держави подякував світовим лідерам, політикам і громадським діячам, які засудили масований обстріл Росії по Україні.
Володимир Зеленський наголосив, що українці захищають свою державу та життя. Тому не можна зволікати з допомогою для України.
«Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», - наголосив президент.
В ООН засудили масований ракетний удар Росії по Україні.
Президент США Джо Байден закликав Конгрес активізуватися та підтримати подальшу допомогу Україні на тлі масованої атаки РФ.
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
У Києві перше січня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару 29 грудня. Натепер відомо про 16 жертв у столиці. Ця атака стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.
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