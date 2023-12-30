Внаслідок масованої ракетної атаки 29 грудня загинуло 39 людей.

Постраждалих - 159. 

Оновлені дані назвав президент Володимир Зеленський. 

Під ворожим ударом напередодні опинилося майже 120 міст і сіл. Це сотні цивільних обʼєктів.

Глава держави подякував світовим лідерам, політикам і громадським діячам, які засудили масований обстріл Росії по Україні. 

Володимир Зеленський наголосив, що українці захищають свою державу та життя. Тому не можна зволікати з допомогою для України.

«Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», - наголосив президент.

В ООН засудили масований ракетний удар Росії по Україні.

Президент США Джо Байден закликав Конгрес активізуватися та підтримати подальшу допомогу Україні на тлі масованої атаки РФ. 

Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
Більше по темі

Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці

Глава держави обговорив з воїнами ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту.

У Києві перше січня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару 29 грудня. Натепер відомо про 16 жертв у столиці. Ця атака стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців міста.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Люди, які найбільше здивували Kyiv Post у 2023 році ВІД РЕДАКЦІЇЇ
5 хвилин тому
Люди, які найбільше здивували Kyiv Post у 2023 році
Петро Жижиян
Британська розвідка оцінила втрати росіян Росія
3 години тому
Британська розвідка оцінила втрати росіян
КиївПост
У Києві 1 січня оголосили Днем жалоби Київ
4 години тому
У Києві 1 січня оголосили Днем жалоби
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Британська розвідка оцінила втрати росіян
Далі » Вибухи у російському Бєлгороді: що відомо