Британська розвідка прогнозує зростання втрат росіян у війні проти України. 

Якщо такі темпи збережуться й надалі, до 2025 року Росія не дорахується понад пів мільйона військових. 

«Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком», - йдеться у зведенні Міноборони Британії. 

На думку аналітиків, це свідчить про деградацію російського війська. Мовляв, армія РФ зробила ставку на кількість, а не якість.  

Британські розвідники вважають, що для відновлення професійних та досвідчених військових підрозділів Росії знадобиться від 5 до 10 років. 

Для порівняння британські фахівці нагадали, що за дев'ять років в Афганістані СРСР втратив 70 тисяч солдатів. 

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