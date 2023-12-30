Британська розвідка прогнозує зростання втрат росіян у війні проти України.
Якщо такі темпи збережуться й надалі, до 2025 року Росія не дорахується понад пів мільйона військових.
«Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком», - йдеться у зведенні Міноборони Британії.
На думку аналітиків, це свідчить про деградацію російського війська. Мовляв, армія РФ зробила ставку на кількість, а не якість.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 December 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SlM6qFaEjx #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xKXQsSQWuO
Британські розвідники вважають, що для відновлення професійних та досвідчених військових підрозділів Росії знадобиться від 5 до 10 років.
Для порівняння британські фахівці нагадали, що за дев'ять років в Афганістані СРСР втратив 70 тисяч солдатів.
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