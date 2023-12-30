Британська розвідка прогнозує зростання втрат росіян у війні проти України.

Якщо такі темпи збережуться й надалі, до 2025 року Росія не дорахується понад пів мільйона військових.

«Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком», - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

На думку аналітиків, це свідчить про деградацію російського війська. Мовляв, армія РФ зробила ставку на кількість, а не якість.