У соцмережах та пропагандистських каналах росіяни поширили інформацію про нібито захоплення села Табаївка у Харківській області, однак речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростував цю інформацію.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Противник заявляє, що вони вже захопили Табаївку, це не відповідає дійсності", - зауважив Фітьо.

Це село розташоване за три кілометри від кордону з Луганською областю та за 40 км від українсько-російського кордону. До війни в ньому проживали 34 людини.

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"Табаївку росіяни не взяли, там тривають бойові дії, їхнім заявам вірити не можна. Тому що вони більше придумують, ніж говорять фактів", - зауважив речник.

Фітьо пояснив, що Табаївка розташована у достатньо невигідному місці - в низині.

"Хто спуститься у цю болотяну місцевість – стане одразу мішенню в тирі. Тому там тривають запеклі бої, і українські захисники намагаються відтіснити ворога з позицій, на яких він перебуває", - наголосив військовий.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Інститут вивчення війни раніше повідомив, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне. Фітьо заявив, що у районі села Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців.

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Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.