Рада Європейського Союзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йдеться про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022, повідомила пресслужба Ради ЄС.

ЄС продовжив низку санкцій проти РФ ще на 6 місяців - подробиці

Своїм рішенням Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій проти Росії до 31 січня 2025 року.

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Йдеться про санкційні обмеження, вперше застосовані ЄС у 2014 році, та економічні санкції, які додалися з лютого 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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"Доки протиправні дії РФ продовжують порушувати принцип заборони застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, буде належно залишати чинними усі заходи, застосовані ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо буде необхідно", – зазначили у комюніке.

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Санкційний список ЄС проти РФ налічує широкий спектр секторальних заходів, охоплюючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Міністри ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ - що варто знати

24 червня Радою Європейського Союзу було ухвалено 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

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Ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах та торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.