Новий - вже 13-й - пакет санкцій проти Росії, який Євросоюз планує запровадити до другої річниці повномасштабного вторгнення, буде найслабшим з усіх.

Дослідив та проаналізував майбутній пакет санкцій журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

За даними журналіста, наступний пакет санкцій ЄС щодо РФ складатиметься лише з заборони на видачу віз та заморожування активів для близько 250 фізичних та юридичних осіб.

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«Цей пакет, щоб збігається з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну, буде найслабшим і найменш амбітним на сьогодні», — підсумував Йозвяк.

У січні, за інформацією видання Bloomberg, стало відомо, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який він збирається затвердити саме до 24 лютого, тобто до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Тоді польське видання RMF24 повідомило, що Польща та країни Балтії пропонували заборонити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) та алюмінію з Росії.

Крім того, планувалося запровадити низку інших рішень, спрямованих на стримування економічного й технологічного розвитку РФ.

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До обмежень ЄС мали увійти заборона на передачу ноу-хау, наукове співробітництво та фінансування досліджень у Росії. Також планувалися подальші заходи щодо боротьби з обходом санкцій з боку РФ, посилення санкцій в авіаційній галузі та розширення списку забороненої продукції, використовуваної при виробництві дронів.

Ба більше, тоді зазначалося, що Польща разом із країнами Балтії бажають, аби новий пакет санкцій серед іншого розповсюджувався й на Білорусь, аби не дати Росії обходити обмеження ЄС за допомогою Мінська.