Балетна трупа Львівської національної опери вирушила на гастролі до Естонії та Фінляндії. Артисти виступлять на сценах чотирнадцяти міст sз постановкою "Дон Кіхота".

Про це у Фейсбуці повідомила Львівська національна опера.

«Впродовж трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, на артистів балету чекає насичений графік виступів у Естонії та Фінляндії. Географія туру охоплює найбільші та найвизначніші сцени аж чотирнадцяти міст», - повідомили в Львівській національній опері.

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Для балетної трупи Львівської опери це будуть перші зустрічі з публікою обох країн, якій артисти презентуватимуть колоритний та запальний балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса.

Нещодавно завершилися гастролі Тайванем, що розпочались у перший день нового року. Тоді артисти балету виконували балет А. Адана «Жізель».