Окупаційна влада Росії продовжує намагатися інтегрувати окуповані території в російські фінансові та правові системи. Тим часом російські війська використовують українських цивільних та інфраструктуру для підтримки військових зусиль Росії в Україні, адже ТОТ (тимчасово окуповані території) наразі включають значну частину Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Це створює серйозні перешкоди для життя мирного українського населення на цих територіях.

Поки Збройні сили України (ЗСУ) досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються зайти в Авдіївку. Вони збираються реалізувати свої стратегічні плани щодо оточення міста зі східного і західного напрямків. Це місто, відоме "як ворота до Донецька", росіяни намагаються захопити з початку осінні 2023 року. За інформацією українських військ, внаслідок боїв за Авдіївку, Росія вже зазнала значних втрат — десятки тисяч солдатів.

Враховуючи той факт, що Росія має значні резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра, активні дії ЗСУ по деокупації захоплених територій останнім часом значно сповільнилися.

Онлайн карта бойових дій в Україні на 15.02.2024

Онлайн карти бойових дій в Україні на 15.02.2024 показує, що військові дії продовжуються по всій лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях, які були захоплені Росією. Ворог активно діє та не припиняє спроби прорвати лінії захисту, зокрема російські війська просунулись навколо Бахмута та на захід від Донецька. Все це можна побачити в режимі реального часу на мапі від Deep State.

Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття щонайменше 7 атак росіян на лівобережжі Дніпра, які проводили підрозділи 70-ї мотопіхотної дивізії (18-а загальновійськова армія), 17-го танкового полку і 26-го мотопіхотного полку 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, 337-го і 328-го полків 104-ї десантної дивізії, 28-го мотопіхотного полку 18-ї загальновійськової армії та 144-ї мотопіхотної бригади (40-й армійський корпус 18-ї загальновійськової армії). Ситуація залишається напруженою, проте українські сили продовжують вести оборонні роботи на всіх напрямках.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях?

На тимчасово окупованих територіях України відбувається несанкціоноване використання природних ресурсів, закриття підприємств та привласнення бізнесу на користь Росії. Це стосується переважно лісових ресурсів, зерна та господарських культур, а також техніки та промислових потужностей, які незаконно вивозяться на територію Росії. Існує систематичне нехтування екологічною безпекою та загроза шкідливого впливу на навколишнє середовище, зокрема, через окупацію Запорізької АЕС.

Окупаційна влада Росії продовжує здійснювати примусову паспортизацію місцевого населення. Вони створюють умови, за яких без наявності російського паспорта практично неможливо отримати необхідні послуги, такі як медична та соціальна допомога. Люди з українськими документами також можуть бути затримані та доставлені до окупаційних силових структур для проведення фільтрації. Крім того, без російського паспорта складно знайти роботу або вести свій бізнес.

Ситуація на фронті: найголовніше

Попри прогнози експертів щодо згасання активної фази війни Росії проти України, у 2023 році не відбулося жодного зменшення темпу бойових дій. Не було зафіксовано й проривів ліній оборони та глибоких наступів з обох сторін. Нашим Збройним силам вдалося повністю зруйнувати амбітні плани росіян щодо виходу на кордони Донецької області. Проте, успіхи контрнаступальних дій на Півдні виявилися далекими від тих, на що сподівалася влада.

Після "часткової" мобілізації, відступу з Херсону та перегрупування військ окупанти вирішили розпочати велику битву за Донбас. Згідно з планами Путіна, війська Росії мали швидко рушити з різних напрямків, проривати оборонні лінії ЗСУ та оточувати українські підрозділи на Сході. Окупанти сконцентрували удари на Куп'янську, Лимані, Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі, але швидко зазнали значних втрат у боях і в деяких випадках не витримали атак. Багато міст було зруйновано вщент, зокрема зруйнований Бахмут.

У зв'язку з цим обидві сторони змушені були перейти до нової тактики — атакувати ворожі позиції малими групами. Такі умови військового протистояння мінімізували втрати підрозділів шляхом максимального розгортання військових та техніки.

Поточні дії військових сил в Україні

Фактично після того, як рашисти сповільнили просування Сил оборони, обидві сторони опинилися в складній ситуації: для прориву фронту потрібен не лише кількісний, але і якісний стрибок в озброєнні, а певні успіхи тактичного напрямку можна принаймні частково нівелювати побудовою нової лінії оборони або спробою відбити траншею. За словами експертів, зараз у нашій війні оборона переважає над наступом.

Для обох сторін конфлікту вигідніше та безпечніше проводити виснажливу позиційну війну, а не розпочинати наступні операції для захоплення невеликих населених пунктів. Поки не йдеться про розширення для контролю над обласними центрами або великими районами.

Нині українські військові інтенсивно працюють над вдосконаленням обороноздатності країни, беруть участь у миротворчих місіях та проводять спільні навчання з партнерськими країнами. Також, ЗСУ активно працюють над оновленням своєї техніки та підвищенням професійної підготовки військовослужбовців.

Які території визнаються окупованими в Україні та на яких підставах? Ситуація на фронті: режим реального часу

Ситуація на фронті в Україні є надзвичайно напруженою. Це можна побачити на карті бойових дій від deep state. Ворог регулярно застосовує системи залпового вогню для ударів по позиціях наших військових, що призводить до значних втрат. Українські війська відповідають ворогу вогнем, однак нам не вистачає достатньої кількості снарядів, що свідчить про необхідність посилення обороноздатності країни. Попри це, завдяки постійному збору всієї необхідної інформації про пересування ворожих військ, ми можемо контролювати ситуацію на фронті та не допускати активної ескалації з боку Росії. Ситуація залишається дуже напруженою, і важливо вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки ЗСУ і цивільного населення. Такі авторитетні іноземні джерела як Institute for the Study of Wa (ISW) та Critical Threats Project (CTP) активно слідкують за ситуацією на фронті та регулярно публікують оновлення, які демонструють зміну ситуації в режимі реального часу. Детальніше про актуальні бойові дії завжди можна подивитися на liveuamap.com.

Мапа окупованих територій на сьогодні

На сьогодні, мапа окупованих територій відображає ситуацію на захоплених Російською Федерацією територіях. Карта окупованих територій “єДопомога” була створена Міністерством з питань реінтеграції. На мапі у режимі реального часу можна було побачити статус тих чи інших територій. Зокрема станом на зараз окупованими територіями є велика частина Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також Автономна Республіка Крим. На карті від Міністерства з питань реінтеграції темним кольором позначені ТОТ (тимчасово окуповані території), червоним — райони, де тривають бойові дії.

На окупованих територіях російські військові та окупаційні адміністрації регулярно порушують права людини, там вчиняється велика кількість воєнних злочинів. Зокрема, росіяни примусово вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ. Таким чином, лише за минулу осінь окупаційні війська вивезли на так зване “оздоровлення” 10 тис. українських дітей.

Мапа окупованих територій — це не тільки інструмент для візуалізації, а й спосіб показати реальну ситуацію міжнародній спільноті. Це нагадує всім про необхідність продовжувати надавати допомогу нашій країні для збереження територіальної цілісності, забезпечення миру та стабільності в регіоні.





Які провокації та атаки відбуваються на окупованих територіях?Обстріли та авіаудари вглиб окупованої території

Українські війська регулярно атакують російські позиції на окупованій території, використовуючи різноманітні засоби та підходи, зокрема цілями їх атак стають склади з боєприпасами й мости на кордоні з Кримом. Все це робиться для того, щоб знизити оборонну здатність окупаційних військ. На думку міжнародних аналітиків, наше командування все ще не використовує всі свої ресурси для наступу.

Удари по ворогу, яких завдають партизани

Наразі командування Збройних Сил та спеціальних операцій безсумнівно поєднує централізоване управління розвідувально-диверсійними групами та партизанськими загонами з наданням їм автономності та свободи дій. Зокрема завдяки фото й відео наданих партизанам, можна визначити геоданні місцевості, що є важливим елементом військової тактики. Підтвердженням цього є успішні операції ЗСУ на окупованих територіях північної частини країни в березні того року.

Зокрема знищення ворожих транспортних засобів дозволяє перекрити логістику російських військ та практично зупинити їх просування без значних втрат. Одночасно, при відповідних можливостях, удари завдаються також і по військовій техніці та особовому складу підрозділів російської армії. Військова техніка ворога може бути й ціллю для захоплення, щоб надалі використовувати її проти окупантів.

Зокрема АТЕШ регулярно фіксує та передає ЗСУ данні щодо переміщення військової техніки в зоні ТОТ. Такі спеціальні операції та партизанські дії організовуються та здійснюються на тактичному або оперативно-тактичному рівнях і мають обмежені наслідки. Однак у деяких випадках вони можуть призвести до стратегічних досягнень.

Які засоби та джерела інформації про ситуацію на фронті варто використовувати?

Більшість українських новин про війну надходять з офіційних джерел. Основними джерелами інформації про хід воєнних дій та забезпечення українських військ є Генеральний штаб, Міністерство оборони, речники Оперативних командувань та Повітряних сил, керівники ГУР і РНБО та Офіс президента. Також іноземні аналітики та онлайн-видання, наприклад, study of war та ctp, розповідають про війну Росії проти України, посилаючись на соціальні мережі, західні офіційні джерела та незалежні аналітичні структури.

Найбільш небезпечним ворог здається у повідомленнях представників місцевої влади, які переважно стосуються обстрілів території України з боку російської армії. Новини в медіа не мають інформації безпосередньо з зони бойових дій. Вони, в основному, повідомляють або про заходи з подолання наслідків російських обстрілів мирних територій, або розказують про оцінки експертів щодо перебігу війни та підтримки з боку західних партнерів.