Тимчасово окуповані Росією території України охоплені гуманітарною кризою Найгірший стан економічної та соціальної сфер зафіксовано у Горлівському та Новотроїцькому районах Донеччини, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У цих районах Донеччини спостерігається високий рівень безробіття. Через це значна частина економічного активного населення покинула окуповані території, депортована або примусово мобілізована до армії РФ.

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“Критичний дефіцит лікарських засобів, та відсутність можливості отримання товарів першої необхідності. На ряду із цим, спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу. Особливо страждають люди похилого віку та неповнолітні діти, які в силу терористичних загроз з боку окупантів так і не змогли покинути тимчасово окуповані райони”, - повідомляє Центр нацспротиву.



Крім того, окупанти привозять на ТОТ якутів для ідеологічної обробки української молоді.



Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.

Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.

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Додамо, окупанти погрожують фермерам і змушують їх зареєструватися в російських реєстрах.