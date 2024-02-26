«У [росіян] був один опозиційний політик, його вбили. Немає потреби зараз говорити, як. Вони вбили його [разом] з Кремлем», – сказав президент на прес-конференції 25 лютого, відповідаючи на запитання Kyiv Post.

Зеленський наголосив на тому, що російське суспільство ніяк не відреагувало на смерть Навального: «Їм байдуже, адже вони живуть у шорах».

Він упевнений, що росіяни знову проголосують за Владіміра Путіна на президентських виборах у березні цього року.

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«Судячи з меседжів, які розповсюджує Кремль, Путін сьогодні все говорить про плани 2030 року. Він бачить себе [при владі] до 2030 року», – сказав Зеленський.

За попередньою інформацією, Навальний помер через відрив тромбу. До цієї версії схиляється й шеф української розвідки Кирило Буданов.

«Ми знаємо, що він помер від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що нам відомо», – сказав Буданов, додавши, що Навальний, на його думку, помер природною смертю.

Більше по темі Партизани попсували танки, які росіяни завезли на залізничну станцію в Євпаторії Техніку на станції партизани помітили ще 23 лютого, і відтоді частину танків росіяни перекинули на фронт.

Тим не менш, Зеленський вважає, що насправді Навальний помер через жахливі умови, в яких його утримували, та через погане поводження з ним адміністрації в'язниці.

Тим часом США запроваджують понад 500 нових санкцій проти Росії через продовження нею агресивної війни проти України та через смерть Навального.