Представники російських окупаційних адміністрацій разом з окупаційними військами продовжують здійснювати рейди на ТОТ України.



Росіяни прагнуть конфіскувати не лише ті помешкання, які не мають власника, а ще й які переоформленні відповідно до російського законодавства, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Найбільше таких рейдів з боку противника проходять у місті Залізний Порт, яке розташоване на узбережжі Чорного моря в Херсонській області.



“Представники російсько-окупаційних адміністрацій вносять у списки навіть тих осіб, у кого вже є в наявності російський паспорт. Така практика вже в процесі реалізації, у зв’язку з чим, окупанти вже відібрали низку таких квартир та передали так званим “переселенцям”, або ж “постраждалим” під час бойових дій”, - акцентують активісти.

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У ЦНС зазначають, що раніше росіяни забирали житло у власників, які раніше виїхали з окупованої території, тоді як зараз забирають житло навіть у людей з паспортом Російської Федерації.



“Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України”, - зауважили у Центрі нацспротиву.

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Раніше ми писали про те, на тимчасово окупованих Росією територіях України місцевим жителям погрожують відібрати житло, якщо його не зареєстрували у російських реєстрах.

Крім того, що російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону.



Також у Росії створили загін зі спортсменів для участі у війні з Україною. Спонсорують загін під назвою "Союз" такі російські державні компанії як “Росатом” та “Сбербанк”.