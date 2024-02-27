Російські окупаційні війська відправляють молодих українців із тимчасово окупованих територій (ТОТ) на «всесвітній фестиваль молоді» до РФ, щоб продовжувати нав'язування кремлівської пропаганди.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Окупанти завозять молодих українців з ТОТ України на так званий «всесвітній фестиваль молоді». Відомо, що до проведення «фестивалю» будуть залучені так звані «волонтери» з-поміж учасників створених Росією «громадських організацій». Ворог створює такі організації за зразком комсомолу, щоби промивати мізки українській молоді», - повідомляють в ЦНС.

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Для залучення дітей в такі організації окупанти використовують адміністративний ресурс. Зокрема, від директорів шкіл на ТОТ вимагають забезпечити вступ визначеної кількості дітей у добровільно-примусовому порядку.

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«Підпіллю відомо про всіх працівників окупаційних адміністрацій, які промивають мізки українським дітям. Жоден із них не зможе уникнути покарання», - наголошує Центр нацспротиву.

«Всесвітній фестиваль молоді» проходитиме з 29 лютого по 7 березня в Сочі на базі Олімпійського парку.

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