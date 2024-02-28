Згідно з заявою, повітряний простір неподалік узебережжя Естонії порушив російський літак-розвідник Іл-20 (Coot - за класифікацією НАТО).

Про це Генеральний штаб Збройних сил Франції та Військово-повітряні сили Німеччини повідомили в соціальній мережі Х.

Увечері 27 лютого Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака біля узбережжя Естонії, а ВПС сили Німеччини підняли винищувач Eurofighter для перехоплення іншого російського військового літака.

Згодом Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) повідомили, що в понеділок, 26 лютого, змушені були піднімати в повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який зафіксували в районі Фінляндії.

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У місті Лааге був активований сигнал тривоги через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter". Німецький винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція завершилася "без подальших інцидентів".

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Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний радіолокаційною станцією бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

Основним засобом ведення розвідки на цьому літаку стала радіолокаційна станція бокового огляду "Игла". Окрім неї, комплекс радіолокаційного обладнання літака Іл-20 включає також засоби радіотехнічної і фоторозвідки, поєднані з навігаційним обладнанням літака.

У модифікації Іл-20М є опція ведення оптичної розвідки.