Увечері 27 лютого Франція піднімала в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака біля узбережжя Естонії, а ВПС сили Німеччини підняли винищувач Eurofighter для перехоплення іншого російського військового літака.
Про це Генеральний штаб Збройних сил Франції та Військово-повітряні сили Німеччини повідомили в соціальній мережі Х.
Збройні сили Франції зауважили: "Зліт по тривозі й перехоплення літака розвідки... Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників".
Згідно з заявою, повітряний простір неподалік узебережжя Естонії порушив російський літак-розвідник Іл-20 (Coot - за класифікацією НАТО).
#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024
Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG
Згодом Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) повідомили, що в понеділок, 26 лютого, змушені були піднімати в повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який зафіксували в районі Фінляндії.
FT: спецпризначенці країн Заходу в Україні. ГУР: чутки не коментуємо, у нас воюють добровольці
У місті Лааге був активований сигнал тривоги через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter". Німецький винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція завершилася "без подальших інцидентів".
Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний радіолокаційною станцією бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.
Основним засобом ведення розвідки на цьому літаку стала радіолокаційна станція бокового огляду "Игла". Окрім неї, комплекс радіолокаційного обладнання літака Іл-20 включає також засоби радіотехнічної і фоторозвідки, поєднані з навігаційним обладнанням літака.
У модифікації Іл-20М є опція ведення оптичної розвідки.
Коментарі (0)