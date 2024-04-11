Під час масованої ракетної атаки 11 квітня РФ повністю знищила Трипільську ТЕС, повідомили в "Центренерго" інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

"Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі", - повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Ракетна атака на енергетику України 11 квітня

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

Advertisement

22 березня 2024 року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.