Вдень 11 квітня російська армія атакувала Миколаїв балістикою. За інформацією Сил оборони півдня України, пошкоджено житлові будинки, автівки та просмислові об'єкти.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією, загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало", - йдеться у повідомленні.

Під час атаки Миколаєва балістикою травмовано п'ятеро цивільних, серед яких дівчинка-підліток, жінка та троє чоловіків - один у важкому стані, написав міський голова Олександр Сєнкевич.

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«Сьогодні ворог вкотре цинічно посеред дня здійснив удар балістикою по Миколаєву. Згинули чотири людини, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Постраждали п'ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки», - повідомив мер.

Пізніше Сили оборони півдня України опублікували відео з наслідками російської атаки.