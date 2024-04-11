Російські військовослужбовці мріють отримати поранення на війні в Україні, аби повернутися додому, бо інших шансів до Росії у них нема, повідомляє Центр Національного спротиву (ЦНС).

“У такий спосіб є шанс повернутися у місця постійної дислокації, а потім, якщо пощастить, втекти. Інших варіантів отримати «канікули» і побачитися з рідними просто немає”, - повідомляють у пресслужбі ЦНС.

Центр повідомляє, що навіть якщо командування отримало рапорти про відпустку, то ці папери одразу потрапляють у смітник. Через критичний дефіцит живої сили противника, про відпустку росіяни й мріяти не можуть.

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Велетенські втрати росіян

Окрім цього, російські солдати переконані, що це також єдиний варіант як вижити, адже втрати ворога на полі бою незліченні.

Підпілля повідомляє, що про велетенські втрати їм розповів один із російських військових, що перебуває на окупованих територіях України.

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“Він розповів, що біля кожного розташування їх військ їм доводиться облаштовувати могильники, в яких вони скидають тіла своїх загиблих”, - повідомляє українське підпілля.

За його словами тільки у могильнику, який вони викопали є щонайменше тисячу тіл.

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У березні армія РФ втратила менше солдатів, ніж у лютому

Втім, як заявляла британська розвідка минулого тижня, у березні росіяни втрачали менше своїх солдатів на полі бою порівняно з лютим.

Середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу - до 913 осіб за добу.

У відомстві пов'язують це зі зниженням активності наступальних операцій російської армії. Також британські розвідники пов’язують це з періодом відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та наміром зменшити повідомлення про загибель під час виборів у Росії.

Найбільші втрати фіксувались серед російської армії протягом першого кварталу 2024 року. Це близько 913 солдатів за добу.