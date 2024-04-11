Україна - єдина країна у світі, яка стикається з балістичними ударами, наразі ЗРК «Patriot» не мають бути в іншому місці.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що протягом ночі Росія випустила понад 80 ракет і безпілотників по Україні, головним чином по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами.

«Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Наразі «Patriot» не мають бути в іншому місці. Я впевнений: якби ті, від кого залежить надання їх Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б ухвалені швидко. І я був би готовий піти разом з ними», - написав міністр.

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Раніше ми писали, що вночі та вранці 11 квітня Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів. Російські війська завдали удару по енергетиці. Під час цієї атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Загалом 11 квітня росіяни пошкодили енергооб'єкти у п'яти областях. Зокрема, пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.