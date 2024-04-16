Армія РФ протягом останньої доби обстрілювала низку областей України, внаслідок чого є загиблі, поранені, руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, двоє цивільних загинули на Харківщині й один на Донеччині.

Запорізька область

Російські війська за минулу добу, 15 квітня, 310 разів обстріляли Запорізьку область. Мирні жителі не постраждали, повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти 310 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів", - повідомив він.

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Ворог завдав авіаудар 6 КАБами по Оріхову, атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку 32 БПЛА різної модифікації, здійснив 13 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю, Роботиному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, 259 разів обстріляв з артилерії територію Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Херсонська область

Російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області – поранення дістали двоє людей, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

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Ворожих ударів зазнали Херсон, Антонівка, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинка, Микільське, Одрадокам'янка, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Веселе та Козацьке.

Загарбники поцілили по житлових кварталах, пошкодивши, зокрема, дев'ять приватних будинків. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення й автомобіль.

Під час нічної дронової атаки протиповітряна оборона України знищила в небі над Херсонською областю два ворожі дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

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Сумська область

Вночі та вранці у вівторок, 16 квітня, російські загарбники з артилерії здійснили три обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади”, - йдеться в повідомленні.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано 15 вибухів, у Середино-Будській - чотири вибухи.

Харківська область

У Харківській області минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів по Волохівці та Лук’янцях, в останньому внаслідок влучання керованої авіабомби загинули двоє цивільних, ще четверо дістали травми, повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, у Лук'янцях під ворожим ударом опинився заклад освіти.

Із артилерії й мінометів за добу російські загарбники обстріляли близько 20 населених пунктів регіону, зокрема Уди, Козачу Лопань і Стрілечу.

Біля села Явірське в Ізюмському районі під час робіт у полі трактор підірвався на вибуховому пристрої, внаслідок чого зазнав пошкоджень. Травмований 54-річний водій, без госпіталізації.

Донецька область

За минулу добу, 15 квітня, російські війська вбили одного жителя Донецької області і ще двом людям завдали поранень, повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, 15 квітня росіяни вбили одного жителя Красногорівки. Ще дві людини в області за добу дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби армія РФ обстріляла населені пункти на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі, внаслідок яких загинули й були поранені мирні жителі.