Армія РФ протягом останньої доби обстрілювала низку областей України, внаслідок чого є загиблі, поранені, руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, двоє цивільних загинули на Харківщині й один на Донеччині.
Запорізька область
Російські війська за минулу добу, 15 квітня, 310 разів обстріляли Запорізьку область. Мирні жителі не постраждали, повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти 310 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів", - повідомив він.
Ворог завдав авіаудар 6 КАБами по Оріхову, атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку 32 БПЛА різної модифікації, здійснив 13 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю, Роботиному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, 259 разів обстріляв з артилерії територію Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Ворог уночі атакував Україну 17 «Шахедами» та ракетою: скільки збила ППО
Надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Херсонська область
Російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області – поранення дістали двоє людей, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.
Ворожих ударів зазнали Херсон, Антонівка, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинка, Микільське, Одрадокам'янка, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Веселе та Козацьке.
Загарбники поцілили по житлових кварталах, пошкодивши, зокрема, дев'ять приватних будинків. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення й автомобіль.
Під час нічної дронової атаки протиповітряна оборона України знищила в небі над Херсонською областю два ворожі дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.
Сумська область
Вночі та вранці у вівторок, 16 квітня, російські загарбники з артилерії здійснили три обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
“Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади”, - йдеться в повідомленні.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано 15 вибухів, у Середино-Будській - чотири вибухи.
Харківська область
У Харківській області минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів по Волохівці та Лук’янцях, в останньому внаслідок влучання керованої авіабомби загинули двоє цивільних, ще четверо дістали травми, повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, у Лук'янцях під ворожим ударом опинився заклад освіти.
Із артилерії й мінометів за добу російські загарбники обстріляли близько 20 населених пунктів регіону, зокрема Уди, Козачу Лопань і Стрілечу.
Біля села Явірське в Ізюмському районі під час робіт у полі трактор підірвався на вибуховому пристрої, внаслідок чого зазнав пошкоджень. Травмований 54-річний водій, без госпіталізації.
Донецька область
За минулу добу, 15 квітня, російські війська вбили одного жителя Донецької області і ще двом людям завдали поранень, повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, 15 квітня росіяни вбили одного жителя Красногорівки. Ще дві людини в області за добу дістали поранення.
Нагадаємо, минулої доби армія РФ обстріляла населені пункти на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі, внаслідок яких загинули й були поранені мирні жителі.
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