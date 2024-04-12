Щоб поповнити втрати своїх військ в Україні та укомплектувати нові підрозділи, російське командування вирішило відправляти на фронт військовослужбовців Тихоокеанського флоту РФ і 11-ї армії ВПС та ППО, повідомляє ГУР МО України.

За даними розвідки, ці підрозділи раніше не брали безпосередньої участі в бойових діях проти України.

Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту Віктора Лііни, всі ротації до Сирії були припинені, і 2000 військовослужбовців з Приморського та Камчатського країв РФ були відправлені на територію України.

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Також близько 400 солдатів з 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої в Хабаровському краї, були спрямовані на доукомплектування 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які зазнають великих втрат у боях в Україні.

Частина особового складу з військових з'єднань Далекого Сходу Росії увійде до складу нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронежі.

Більше по темі Російські солдати в Україні мріють про поранення, щоб отримати відпустку і вижити Російські солдати переконані, що єдиний спосіб вижити та повернутися додому - це отримати поранення, адже втрати армії РФ на полі бою величезні

Втрати Росії на війні в Україні

Ми повідомляли, що росіяни неодноразово скаржилися на величезні втрати на полі бою. У перехоплених ГУР розмовах вони мріють про поранення, щоб отримати відпустку і вижити.

Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 451 730 своїх військових, зокрема 840 осіб за останню добу, за даними Генштабу ЗСУ станом на 12 квітня.

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Також цивільні мешканці Бєлгородської області Росії нарікали, що не можуть спати вночі, бо російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

Втрати Чорноморського флоту Росії

Збройні Сили за останні два роки вдало атакували і знищили близько третини військових кораблів у складі російського Чорноморського флоту.

Ця серйозна втрата стала серйозним ударом для бойової потужності ВМФ Росії на Чорному морі. Знищення кораблів, включаючи флагман "Москва", значно послабило можливості російського флоту проводити морські операції проти України.

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Успішні атаки українських військових на російські військові кораблі, особливо на десантні судна та кораблі-постачальники, серйозно ускладнили логістику та підтримку сухопутних військ РФ на півдні України.

Нагадаємо, Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбах повідомляв, що 7 квітня російський корабель «Серпухов», що дислокується на військово-морській базі в місті Балтійськ Калінінградської області РФ, підпалили спецпризначенці ГУР.

Наприкінці березня ми повідомляли, що ЗСУ уразили ракетою «Нептун» викрадений росіянами корабель «Костянтин Ольшанський».