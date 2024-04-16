Президент України Володимир Зеленський заявив 16 квітня, що російська атака на Трипільську ТЕС у Київській області стала успішною через те, що в української ППО закінчилися ракети. Про це він сказав в інтерв’ю каналу PBS.

Українська ППО залишилася без ракет

“Я вам наведу один приклад, дуже простий. На Трипільську станцію, а від неї залежить світло в Київському регіоні, летіло 11 ракет, перші 7 ми збили, інші 4 знищили Трипілля (ТЕС – ред.). Чому? Бо було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля”, - сказав Зеленський.

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Він вкотре наголосив на важливості допомоги союзників, надання якої затримується.

“Кажу відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде, бо треба бути набагато сильнішим за твого ворога…….Сьогодні (співвідношення - ред.) артилерійських снарядів 1 до 10. Чи можемо ми так довго стояти? Ні”, - каже Зеленський.

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Останні ракетні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Вранці сили протиповітряної оборони прозвітували про знищення 21 російського ударного дрона над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

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Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС.

Згодом російська армія завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі Сум – місцевій ТЕЦ. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

У відповідь на обстріли критичної інфраструктури президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО.