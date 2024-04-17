Під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що засідання Ради Україна-НАТО за запитом президента України відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячена нагальним потребам Києва в озброєнні.

"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг.

Advertisement

Він зазначив, що Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України". Крім того, у ній також візьме участь Володимир Зеленський.

"Зокрема очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав генсек НАТО.

Більше по темі ПОЯСНЕННЯ: Як Україна повертає НАТО до початкової місії Україна йде до повноправного членства в Альянсі 32 роки. Протягом останніх двох наша держава під час війни з Росією не лише змінює себе, а й сприяє переосмисленню початкових цілей НАТО.

Зеленський відреагував на скликання засідання Ради Україна - НАТО

Пізніше президент України провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек підтвердив скликання на запит України позачергового засідання.

Зеленський подякував Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію, оскільки "Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту". Також очільник держави проінформував генсека НАТО про ранковий удар російської армії по Чернігову.

Advertisement

"Ми також обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України", - підсумував Зеленський.

Запит України на скликання засідання Ради Україна - НАТО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 квітня заявив, що Україна подасть запит на проведення засідання Ради Україна-НАТО для обговорення питань захисту повітряного простору, постачання систем протиповітряної оборони та ракет.

«Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет», – сказав Зеленський.