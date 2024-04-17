Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Про це повідомляє Tagesschau.

Ініціативу запропонували міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Зокрема, речники міністерки закордонних справ Анналени Бербок та очільника Міноборони Бориса Пісторіуса повідомили, що посадовці вже зв'язалися з партнерами з Євросоюзу та НАТО, а також з третіх країн.

Представники відомств не надали жодних подробиць, однак зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

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За словами речників, "нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні".

Україна домовляється з Німеччиною про додатковий комплекс IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з Німеччиною над поставками додаткових систем ППО і ракетами до них.

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За його словами, зараз Київ домовляється про зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Німеччина надасть Україні додатковий Patriot

Напередодні Німеччина оголосила, що терміново передасть Україні один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Таке рішення ухвалили на тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Німеччина як лідер коаліції ППО наразі шукає системи Patriot для України.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться. Однак, РФ не повинна виграти.