Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 20 країн світу разом придбають 500 тисяч артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

Про це заявив він під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні.

«Я радий, що до нашої ініціативи вже приєдналося близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можемо придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що подальших поставок буде більше. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців», - сказав Фіала.

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За його словами, чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом.

«Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це напряму допоможе змінити ситуацію на передовій. Західні країни повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості. Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також передбачає значне збільшення кількості озброєнь», - додав він.

Більше по темі Німеччина створила чергову ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України Очільники МЗС та Міноборони Німеччини звернулися по допомогу у пошуку ППО для України до партнерів з ЄС та НАТО, а також третіх країн.

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр республіки Петр Фіала на саміті ЄС, пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

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Згідно з даними уряду Чехії, наразі близько двадцяти країн приєдналися до закупівлі.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів

В лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени Європейського Союзу могли б закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали кільканадцять держав.

Напередодні Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.

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Президенти України та Чехії обговорили допомогу Україні

Володимир Зеленський та Петр Павел обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК, нашу інтеграцію до ЄС і НАТО й укладення двосторонньої безпекової угоди.

"Розповів про ситуацію на полі бою, російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури та потреби нашої держави в постачанні енергообладнання", - заявив лідер України.