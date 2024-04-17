У своїй колонці для газети The Wall Street Journal президент США Джо Байден укотре закликав законодавців, зокрема з Республіканської партії, якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.

Зокрема, Байден нагадав про те, як українські військові стримують натиск Росії по всій лінії фронту і як Ізраїль разом із союзниками минулими вихідними відбив масовану ракетну й безпілотну атаку Ірану.

"І Україна, і Ізраїль зазнають нападів зухвалих ворогів, які прагнуть їхнього знищення. Путін хоче підкорити народ України та поглинути його націю в новій російській імперії. Уряд Ірану хоче знищити Ізраїль назавжди, стерши єдину в світі єврейську державу з лиця землі", – зазначив американський президент.

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Байден зауважив, що США не повинні з цим змиритись, позаяк "на кону стоїть наша безпека".

Більше по темі Німеччина створила чергову ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України Очільники МЗС та Міноборони Німеччини звернулися по допомогу у пошуку ППО для України до партнерів з ЄС та НАТО, а також третіх країн.

"Якщо Росія переможе, війська Путіна наблизяться до наших союзників по НАТО ближче, ніж будь-коли… Ми повинні посилити підтримку України зараз, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників по НАТО і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі", – закликав очільник США.

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Окремо Байден наголосив, що рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю означають не "виписування безлімітних чеків", а інвестиції в американську промислову базу.

"Ми надішлемо військову техніку з наших власних запасів, а потім використаємо гроші, дозволені Конгресом, щоб поповнити ці запаси, купуючи в американських постачальників. Це включає ракети Patriot, виготовлені в Аризоні, ракети Javelin, виготовлені в Алабамі, і артилерійські снаряди, виготовлені в Пенсільванії, Огайо та Техасі", - зазначив президент США.

Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального товариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.

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"Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили голова Комітету конгресмена-республіканця Майк Тернер і високопоставленого члена комітету, конгресмена-демократа Джим Гаймс.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон представив окремі плани допомоги США для України, Ізраїлю й Тайваню.

Допомога США Україні

Палата представників Конгресу США розгляне пакет з іноземною допомогою цього тижня, розділивши його на чотири окремі законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Про це заявив 15 квітня спікер нижньої палати Майк Джонсон.