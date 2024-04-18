Міша Лебіга та DOROFEEVA змогли зібрати на платформі Twitch 5 млн грн завдяки випуску свого нового кліпу на популярну пісню. Кліп став справжнім хітом.

Дорофєєва та Лебіга об'єдналися в дует для збору на FPV-дрони

Співачка DOROFEEVA та блогер Міша Лебіга — це одні з найбільш впізнаваних фігур українського медійного поля. Тож не дивно, що, коли вони випустили спільну пісню, яку презентували під час благодійного стріму на Twitch, вона зібрала купу фанатів цього дуету. Аж 57 тисяч глядачів переглянули стрім, що є рекордом українського Twitch.

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Це прецедент в історії музичних релізів в Україні, коли прем’єра кліпу відбулась на платформі для відеотрансляцій, що спеціалізується на геймінгу. Варто нагадати, що блогер Михайло Лебіга відомий тим, що записує відео про своє життя і волонтерську діяльність у жартівливій манері. Він коментує на Twitch українські шоу, спілкується з глядачами та є рекордсменом в Україні з трансляцій на цій платформі.

У ніч із 17 на 18 квітня 2024 року відбувся спільний етер блогера та української співачки Дорофєєвої. Вони презентували фіт, у якому показали ексклюзивні кадри з бекстейджу зйомок кліпу. Під час трансляції співачка разом із блогером Мішею Лебігою поспілкувалися з глядачами та відповіли на їхні запитання. Ексклюзивно під час трансляції відбувся розіграш унікального лоту для благодійного збору. А найважливіше те, що співачка Надя Дорофєєва та блогер Міша Лебіга зібрали рекордні 5 млн гривень.

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50% зібраних коштів підуть на допомогу постраждалим після ворожого ракетного обстрілу Чернігова 17 квітня. Ще 50% перерахують на рахунок великого 30-мільйонного збору AZOV.ONE для придбання 500 тепловізійних FPV-дронів.

Легка та глибока, наївна та мудра водночас пісня "А я все плакала" втілилася в такий же простий та іронічний кліп, який, насправді, про серйозні речі. Відео зняте як ретроспектива з відсилкою до 80-х. І в ньому легко зчитуються символи та метафори того часу: сльоза по щоці, рука по стіні, троянди, що ранять своїми шипами, довга тінь у дверях, вітер в обличчя… Це театральна постановка в телевізійному виконанні. Героїня Наді з заплаканими очима ховає свій сум і журбу за букетом червоних троянд. Герой Міші намагається достукатися до людських сердець своїм щирим монологом.

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Подивитися прем’єру кліпу з Лебігою та Дорофєєвою можна вже на всіх платформах, а задонатити на дрони для ЗСУ все ще можна на платформі зборів для Азову. Головне — що це неймовірна прем'єра цієї весни, яка вартує своїх переглядів. Бо не слухати та не дивитись “А я все плакала” — не прикольно!

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Історія співпраці та випуск спільної пісні: Міша Лебіга зі співачкою DOROFEEVA

Сторітелінг цього фіта почався з вірусних TikTok, які знімав блогер Міша Лебіга. Там він під колонку підспівував хіту “Кохаю, але не зовсім”. Потім Надя запросила його до свого першого великого музичного збору на сторінці в Instagram, і тоді їм разом вдалося зібрати 2 млн гривень.

На ті кошти були придбані 50 FPV дронів для 47-ї ОМБР, 113-ї ОМБР та 80-ї ОДШБ. Після того, як на новорічному стрімі “20:23” Жені Яновича, куди вони завітали вдвох, хтось запитав: “Так, може, зробите спільний трек?”, фіт із Мішею Лебігою з простої жартівливої ідеї перетворився на реальність.

“Я десь наприкінці січня повернулась до цієї ідеї та почала думати, якою може бути ця пісня. Коли запитала Мішу, чи робимо, він дуже здивувався, що це був не жарт (сміється). Пісню ми писали нашим основним авторським складом. А Міша дописав свою частину вже на студії – зімпровізував. Взагалі, все дуже легко сталося. Буває, коли пісня миттєво з’являється, на відчуттях. Ця пісня – саме така, є в неї якась магія” – розповідає DOROFEEVA.

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Просто одного дня народилася спочатку ідея, а потім і текст пісні “А я все плакала” про все, що наболіло. Так, Міша Лебіга долучився до авторського складу хітів DOROFEEVA, де вже були такі відомі діячі, як Ваня Клименко та Міша Кацурін. І хоча артистка відома своїми колабами з іншими, для популярного блогера трек і кліп – це подвійний дебют.

“Коли я прийшов на студію, Надя запитала: “Про що ти хочеш сказати? Що тебе турбує?”. Я сказав, що трошки втомився від того, що люди сруться між собою по пустякам якимсь. Хвилинку подумав і наговорив у мікрофон цей текст, з першого дубля” – коментує Міша.

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Випустити трек "А я все плакала" для благодійного збору на дрони - спільна ідея. Адже, окрім того, щоб допомогти армії, можна й підтримати людей, бо спільний творчий меседж Дорофєєвої та Лебіги адресований усім українцям. Це їхнє музичне нагадування про те, що сваритися між собою через дрібниці – “не прикольно”, а зараз це ще й не має жодного сенсу. Нам треба об'єднатися перед спільною бідою, а не займатися дрібними чварами.

“Мій улюблений рядок у пісні: “Навіщо люди саджають у своїх садах квіти зла?”. Дійсно, зараз наша пісня може бути нагадуванням про те, що краще діджитально обіймати одне одного та підтримувати, ніж продовжувати викидати образи та злість на інших людей” – каже DOROFEEVA.