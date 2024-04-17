"Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються і українські пілоти", - написав очільник Міноборони Румунії.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар повідомив , що до країни прибули три багатоцільових винищувачі F-16 на яких навчатимуться українські пілоти.

Норвегія передасть F-16 Україні, щоб ЗСУ могли бити по тилу супротивника

Норвегія надає Україні винищувачі F-16, бо вважає, що ЗСУ також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу противника, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з очільником МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві/

Барт Ейде зауважив, що навчання українських пілотів триває і можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко в тил противника.

Коли Україні передадуть F-16

Раніше Данія анонсувала, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

Також Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів. Очікується, що перші поставки будуть цього року.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна, захищаючись від загарбника, матиме право застосовувати F-16 для ударів по військових цілях на території РФ.

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Як повідомляв речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 перебуває вже на завершальній стадії.