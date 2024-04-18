Республіканці у Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, повідомляє CBS News.

Деталі законопроєктів

Згідно з текстами законопроєктів, передбачається:

26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю;

60,8 мільярда доларів на підтримку України;

8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з мільярдами доларів для Тайваню.

Крім того, очікується публікація четвертого законопроєкту, спрямованого на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії, зокрема, продаж заморожених активів російських олігархів, запровадження суворіших санкцій проти Росії, Китаю та Ірану.

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Республіканці також планують опублікувати законопроєкт про безпеку кордону, який буде розглянутий окремо.

Ризики нового підходу

Спікер Палати представників Джонсон сказав, що дасть законодавцям 72 години на ознайомлення з законопроєктами перед голосуванням у суботу.

Видання WP зазначає, що "замість комплексного плану з чотирьох частин, який Джонсон представив на початку цього тижня, тепер він має намір спробувати ухвалити п'ять законопроєктів".

Більше по темі Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

Цей новий підхід є ризикованим і може завдати удару по спікеру, зокрема, через наміри конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка погрожує йому відставкою.

Допомога США Україні

У своїй колонці для The Wall Street Journal президент США Джо Байден укотре закликав законодавців, зокрема з Республіканської партії, якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.

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Раніше Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.