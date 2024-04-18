Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі, у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині застосовували графіки відключень. Обмеження діють і сьогодні, 18 квітня, повідомили у Міненерго.

У Міненерго зазначили, що вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії.

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Станом на ранок 18 квітня також залучають екстрену допомогу від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання.

У відомстві наголосили, що залучення аварійної допомоги від країн-сусідів - стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. При цьому, станом на ранок 18 квітня обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються.

Однак, враховуючи значні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак та різке зниження температури, у Міненерго просять споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, з 19:00 до 22:00.

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Удари Росії по енергетиці України

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня було пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК «Укренерго».

Раніше внаслідок атаки безпілотниками у ніч проти 8 квітня було пошкоджене обладнання на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». Через обстріли енергетичної системи України запровадили графіки відключень світла в Харкові та обмеження для промисловості в Кривому Розі.

10 квітня ворог цілив дронами у об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури Одещини. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджений енергетичний об'єкт.