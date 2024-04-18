Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомив у Телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Що відомо про ракетний обстріл Дніпропетровщини

"Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – написав Сергій Лисак.

Він додав, що сталося кілька займань.

"Деталі – після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", – написав Лисак.

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14:06 Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що росіяни пошкодили підприємство та інфраструктурний об’єкт.

"Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. Досі вирують й дві пожежі", - йдеться в дописі.

Росія обстрілює цивільну інфраструктуру України

Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти на Запоріжжі, Харківщині, Донеччині, Сумщині, Херсонщині.

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18 квітня російська армія атакувала Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Вранці 17 квітня російські військові завдали трьох ракетних ударів по Чернігову, внаслідок чого загинуло 18 людей та 78 поранені.

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16 квітня російська армія завдала удару КАБом по Бериславу. Внаслідок вибуху 15 цивільних дістали акубаротравми.

Протягом 14, 15 квітня армія РФ продовжувала обстрілювати населені пункти низки областей України, внаслідок чого загинули люди, були поранені, зафіксовані руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Тоді щонайменше двоє цивільних загинули на Харківщині й один на Донеччині.