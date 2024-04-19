У четвер колишній президент США і нинішній кандидат у президенти Дональд Трамп, до якого є питання у правосуддя, заявив, що Європа має виділяти більше грошей на допомогу Україні. Тим часом, Конгрес досі не визначився з 61-мільярдним пакетом допомоги Києву. За його вказівкою республіканці в Палаті представників виокремили частину пакету як позику.

“Всі згодні, що питання виживання і посилення України має бути важливішим для Європи, ніж для нас, але воно важливе і для нас! ЄВРОПО, ДІЙ!” – написав Трамп у своїй звичній манері на своїй багатостраждальній медіа-платформі Truth Social.

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Від початку повномасштабної війни й натепер країни ЄС надали Україні допомогу в різних формах на загальну суму близько 155 мільярдів доларів, а США, за деякими підрахунками, – приблизно половину цієї суми, поки новий пакет допомоги досі чекає на схвалення в Капітолії.

У своєму останньому пості Трамп, який має зуб на Київ ще з 2020 року, коли провалилася його спроба виміняти допомогу Україні на компромат проти членів сім’ї президента Джо Байдена, назвав зовсім іншу цифру, яку взяв невідомо звідки.

“Чому це США витратили на війну в Україні на 100 Мільярдів Доларів більше, ніж Європа, від якої нас відділяє цілий Океан?!”

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МАГАТЕ повідомила про нові удари по ЗАЕС

Директор Міжнародної Агенції з Атомної Енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі повідомив, що ввечері в четвер навчально-тренувальний центр Запорізької атомної електростанції вкотре зазнав дронової атаки. Повідомлення про значні пошкодження не надходили.

За словами Ґроссі, це була вже “третя атака на навчально-тренувальний центр після двох подібних інцидентів, що сталися минулого тижня. Керівництво ЗАЕС повідомило присутніх на станції членів команди МАГАТЕ про нібито “знешкодження” дрона, але подробиць не надало”.

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Директор МАГАТЕ нагадав, що 7 квітня в результаті російських обстрілів біля реакторних блоків сталися щонайменше три вибухи, але наголосив, що жоден із ударів ще не завдав станції серйозних структурних пошкоджень.

“Поки що атаки дронів не порушили ядерну безпеку, але, як я сказав на засіданні Ради безпеки ООН кілька днів тому, ці безглузді атаки треба негайно припинити”, – сказав Ґроссі.

Зеленський про вітчизняне виробництво гаубиць і маневри Росії в Чорному морі

У четвер Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах про нарощення вітчизняного виробництва гаубиць.

“Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 «Богдан», у травні й далі – ще більше”, – написав він у Telegram.

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Ще в січні Kyiv Post писав про бум вітчизняного виробництва зброї, особливо ударних дронів, “роботизованих систем для розмінування і доставки вантажів на поле бою, … інженерного обладнання і модернізованих протитанкових ракетних систем та нових ракет”.

Зеленський також повідомив, що в четвер зустрівся з вищим командуванням ВМС, яке доповіло йому, що після ударів по російських об’єктах у Криму, яких було завдано цього тижня, кораблі російського флоту відійшли від його берегів.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що загарбники зазнали болісних втрат. За доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", — зазначив Зеленський.

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Шеф української розвідки попереджає про нову велику хвилю російських атак у червні

У статті, яку цього тижня опублікувало видання Washington Post, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов спрогнозував, що в червні Росія розпочне великий наступ з метою захоплення всієї території Луганської і Донецької областей. Раніше він говорив, що ГУР очікує такого посилення наступальних дій наприкінці травня. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ця зміна в його прогнозі “заслуговує на увагу”.

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У своєму інтерв’ю Буданов також сказав, що після нищівного удару по аеродрому в Джанкої в окупованому Криму ця тенденція продовжиться, і скоро військові оглядачі помітять значне збільшення кількості ударів по російських військових об’єктах на території самої Росії, в тому числі по аеродромах і пунктах управління.

Він наголосив, що російський президент Путін не може “захистити населення [Росії] від війни”.

Ракети “невстановленого типу” влучили в машинобудівний завод і цех ремонту військової техніки та знищили літаки

У четвер Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття всіх 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, запущених з Приморсько-Ахьарська в Краснодарському краї та мису Чауда в окупованому Криму. Того ж дня як українські, так і російські джерела повідомили, що російські ракети поцілили в машинобудівний завод у Покровську Дніпропетровської області, на якому ремонтується військова техніка.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни завдали удару двома “ракетами невстановленого типу, які пошкодили об’єкт інфраструктури та промислове підприємство”.

Схоже, що це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані в четвер.