Портовий оператор Multi-Link Terminals, якийпрацює у Фінляндії, наполовину належить російській компанії Global Ports. Крім того, власником компанії є бізнесмен з рф, який перебуває у санкційному списку України.

Про це йдеться у розслідуванні Yle.

Компанія Multi-Link Terminals перевантажує товари із суден, які заходять у порти Вуосаррі (Гельсінкі) та Котка. Цей оператор також займається перевалкою.

За результами розслідування Svenska Yle стало відомо, що оператор Multi-Link Terminals наполовину належить французькій компанії CMA Terminals і наполовину російській компанії Global Ports.

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Остання є одним із найбільших портових операторів у Росії, який діє у декількох російських портах.

Зокрема, головним акціонером Global Ports є група компаній Delo, в якій міноритарний пакет акцій належить дочірньому підприємству «Росатома» – АТ «Атоменергопром».

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Більше того, одним із власників Delo є російський бізнесмен та колишній депутат Держдуми РФ Сергій Шишкарьов, ім’я якого внесено до санкційного списку України. Також у списку санкцій перебуває голова правління Multi-Link Terminals Альберт Ліхолет.

Multi-Link Terminals не єдина компанія у Фінляндії, яка має зв’язки із країною-агресоркою. Так, лише у транспортному секторі Svenska Yle знайшла 40 транспортних компаній, які належать або контролюються особами із російським громадянством, йдеться у матеріалі.