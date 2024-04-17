Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.

Про це йдеться в заяві голови Комітету конгресмена-республіканця Майка Тернера і високопоставленого члена комітету, конгресмена-демократа Джима Гаймса.

"Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили Майк Тернер і Джим Гаймс.

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Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон представив окремі плани допомоги США для України, Ізраїлю й Тайваню. Ця ініціатива ґрунтується на законопроєкті про зовнішнє фінансування, ухваленому в лютому Сенатом США, проте розділяє його на чотири окремі документи.

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Допомога США Україні

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США розгляне пакет з іноземною допомогою цього тижня, розділивши його на чотири окремі законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США. Про це заявив 15 квітня спікер нижньої палати Майк Джонсон.

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Напередодні радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не можуть допомогти Україні збивати російські дрони, оскільки не мають додаткового фінансування національної безпеки, якого так потребують українці.