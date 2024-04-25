О 6:30 російська армія завдала ракетного удару по Черкаській області.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі», – написав Табурець.

У повідомленні зазначається, що минулося без загиблих. Станом на зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей.

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Усі служби на місці.

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