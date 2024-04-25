Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, спрямованої проти поширення зброї в космічному просторі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як проголосували країни за заборону зброї у космосі

За цей документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосували 13 із 15 членів Радбезу (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти виступила лише Росія, Китай – утримався.

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Відповідно до проєкту резолюції, «усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі».

Як зауважила на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує.

Більше по темі У Польщі засудили агента російської розвідки, який шпигував за армією Агента засудили до тюремного ув'язнення. Він шпигував за військовим і передавав ці дані розвідці РФ.

«Якщо ви дотримуєтеся правил, то чому не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? – риторично запитала вона представників російської делегації. – Що ви можете приховувати?»

За словами Томас-Грінфілд, «Китай продемонстрував, що він радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж глобальний режим нерозповсюдження (ядерної зброї – ред.)».

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Реакція Кислиці

«Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проєкт резолюції, який закликав усі держави запобігти гонитві озброєнь, зокрема ядерних, у космосі, – написав постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Він додав, що це сталося в тому числі й тому, що воєнним злочинцям досі дозволено займати місце СРСР як постійного члена Радбезу ООН, попри щоденні злочини, які вчиняє Москва.