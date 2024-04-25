Росія здійснювала масштабне, систематичне та свавільне затримання цивільних в Україні, що з великою ймовірністю може бути прирівняно до воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Про це йдеться у звіті за результатами проведеного в межах Московського механізму ОБСЄ розслідування незаконного затримання Росією цивільних українців, які були презентовані у четвер у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

Коментарі авторок звіту за результатами розслідування, проведеного у рамках Московського механізму ОБСЄ

"У переважній більшості затримання українських цивільних осіб Російською Федерацією є очевидними випадками свавільного позбавлення волі, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, а також зобов'язань у межах ОБСЄ", - повідомила одна з авторок звіту Вероніка Білкова.

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Вона наголосила, що практика затримання Росією цивільних протягом 10 років агресії проти України мала масовий та систематичний характер. З різних причин важко говорити про конкретні цифри, але йдеться про "тисячі" людей.

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"Що ми можемо сказати, так це те, що ця практика з великою ймовірністю також є ... воєнними злочинами. І також через те, що ця практика є настільки масовою, поширеною і систематичною, вона з великою ймовірністю може бути прирівняна до злочинів проти людяності", - заявила Білкова.

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За її словами, затримання цивільних було "свого роду визначальною рисою РФ: де б російська армія не просувалася в певному регіоні, там одразу починали позбавляти волі українських цивільних".

При цьому у переважній більшості це було безпідставно – як під час випадкових затримань на вулиці, так і на основі складених списків. Експерти ОБСЄ також констатували, що держава-окупант не інформувала ні родичів затриманих, ні українські органи влади чи міжнародні організації, не надавала затриманим жодних гарантій справедливого судового розгляду.

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Інша авторка доповіді Еліна Штейнерте вказала на жорстоке поводження з незаконно затриманими цивільними, їх катування та позасудові страти. "Ми встановили, що Російська Федерація масштабно застосовує щодо утримуваних українських цивільних такі практики, як позасудові страти, катування, інші види нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання, сексуальне насильство та відмовляє в основних фундаментальних правах на справедливий судовий розгляд", - сказала вона.

Штейнерте наголосила, що катування та сексуальне насильство щодо незаконно затриманих Росією цивільних мало масовий характер, "а тому серйозність пов'язаних з цим порушень міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини дозволяє зробити висновок про можливість скоєння воєнних злочинів".

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Третя авторка доповіді Сесілія Хеллештвайт вказала на те, що свавільно затримані Росією українці не мають правових можливостей для звільнення, а тому "на них може чинитися тиск, щоб вони пішли на незаконні домовленості з державою, яка їх утримує", щоб звільнитися. В окремих випадках ішлося про викуп як умову звільнення, що "прирівнюється до захоплення заручників", сказала вона.

Експерти ОБСЄ також зафіксували примушування затриманих українців до самообмови та "зізнання" у злочинах. В окремих випадках після цього людей відпускали, однак після цього вони були змушені залишити район проживання, "що може становити фактичну депортацію".

Створена у межах Московського механізму ОБСЄ місія закликала Росію до негайного та безумовного звільнення усіх незаконно затриманих цивільних українців.

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ОБСЄ активувала "Московський механізм" для розслідування справ цивільних заручників у РФ

29 лютого країни-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого "Московського механізму" для розслідування затримання Росією українських цивільних осіб, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я вітаю залучення Московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для розв'язання проблеми свавільного затримання Росією українських цивільних осіб", - написав він.

Міністр зазначив, що під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях. І ці люди "є найбільш вразливою групою, яку не помічають на міжнародному рівні".

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"Я очікую, що залучення Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти. Це перший наявний міжнародний механізм, залучений у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використати всі інструменти та за потреби створити нові для розв'язання проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню", - зауважив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.