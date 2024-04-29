Сьогодні до Києва прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він з Президентом України Володимиром Зеленським провів спільний брифінг. Kyiv Post зібрав найважливіше з заяв посадовців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

Зеленський та Столтенберг обговорили створення Фонду на суму 100 млрд євро для України

НАТО може створити спеціальний Фонд фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу.

«Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років», - поінформував Зеленський.

Advertisement

За словами президента, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Він відзначив, що для української сторони дуже важливі деталі створення такого фонду.

«Важливо, щоб це було не коштом двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки», - підкреслив Президент.

Більше по темі Австралія виділяє Україні новий пакет допомоги Він включатиме дрони та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Україна і НАТО досягли найбільшого рівня відносин - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Північноатлантичний альянс наразі досягли найбільшого рівня відносин за час незалежності нашої держави, але не найбільшого з можливих.

Advertisement

«Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих», - зауважив він.

Зеленський підкреслив: очевидно, що Україна буде в НАТО, «бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України».

«Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку», - підкреслив президент.

Військова допомога із США почала надходити в Україну

Президент України зазначив, що допомога із ухваленого США військового пакету вже почала надходити в Україну.

Advertisement

«Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад», – сказав Зеленський.

Він висловився також з приводу важливості підписання безпекових угод.

«Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки», – розповів Зеленський.

Advertisement

Україна може здобути перевагу на полі бою – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може здобути перевагу на полі бою, її союзники в Північноатлантичному альянсі збільшують підтримку й оборонне виробництво.

«Знаю, що серйозні затримки допомоги означали серйозні наслідки на полі бою. У США протягом місяців не могли дійти згоди щодо пакета (допомоги - ред.), а європейські партнери не були здатні надати зброю на обіцяному рівні. Впродовж місяців перевага в озброєнні була у Росії й Україна була змушена нормувати свої боєприпаси. Це означало, що збивали менше російських ракет та дронів і Росія мала змогу просунутися на фронті. Але ще не запізно для того, щоб Україна здобула перевагу. Більше допомоги в дорозі», – сказав Столтенберг.

Advertisement

Він зауважив, що члени Альянсу почули заклик Президента Зеленського на Раді Україна-НАТО та погодилися збільшити підтримку. Як приклад він згадав схвалення нового пакета допомоги в США, оголошення про найбільший пакет від Великої Британії, передачу додаткової системи ППО з Німеччини та збільшення внесків Нідерландів у допомогу Україні.

Генсек НАТО очікує найближчим часом нових оголошень про допомогу Україні від союзників. Він наголосив, що члени Альянсу мають допомагати Україні, навіть якщо їхні запаси не будуть достатніми відповідно до стандартів НАТО.

«Запаси можна поповнити, і це буде зроблено. Втрачених життів не повернути. Щоби поповнити наші запаси, ми маємо більше виробляти, тож я вітаю те, що союзники збільшують оборонне виробництво. Ми також працюємо над спільним виробництвом із Україною», – зазначив Столтенберг.