Сьогодні до Києва прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він з Президентом України Володимиром Зеленським провів спільний брифінг. Kyiv Post зібрав найважливіше з заяв посадовців.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.
Зеленський та Столтенберг обговорили створення Фонду на суму 100 млрд євро для України
НАТО може створити спеціальний Фонд фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу.
«Сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років», - поінформував Зеленський.
За словами президента, у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Він відзначив, що для української сторони дуже важливі деталі створення такого фонду.
«Важливо, щоб це було не коштом двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки», - підкреслив Президент.
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Україна і НАТО досягли найбільшого рівня відносин - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Північноатлантичний альянс наразі досягли найбільшого рівня відносин за час незалежності нашої держави, але не найбільшого з можливих.
«Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих», - зауважив він.
Зеленський підкреслив: очевидно, що Україна буде в НАТО, «бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України».
«Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку», - підкреслив президент.
Військова допомога із США почала надходити в Україну
Президент України зазначив, що допомога із ухваленого США військового пакету вже почала надходити в Україну.
«Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад», – сказав Зеленський.
Він висловився також з приводу важливості підписання безпекових угод.
«Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки», – розповів Зеленський.
Україна може здобути перевагу на полі бою – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може здобути перевагу на полі бою, її союзники в Північноатлантичному альянсі збільшують підтримку й оборонне виробництво.
«Знаю, що серйозні затримки допомоги означали серйозні наслідки на полі бою. У США протягом місяців не могли дійти згоди щодо пакета (допомоги - ред.), а європейські партнери не були здатні надати зброю на обіцяному рівні. Впродовж місяців перевага в озброєнні була у Росії й Україна була змушена нормувати свої боєприпаси. Це означало, що збивали менше російських ракет та дронів і Росія мала змогу просунутися на фронті. Але ще не запізно для того, щоб Україна здобула перевагу. Більше допомоги в дорозі», – сказав Столтенберг.
Він зауважив, що члени Альянсу почули заклик Президента Зеленського на Раді Україна-НАТО та погодилися збільшити підтримку. Як приклад він згадав схвалення нового пакета допомоги в США, оголошення про найбільший пакет від Великої Британії, передачу додаткової системи ППО з Німеччини та збільшення внесків Нідерландів у допомогу Україні.
Генсек НАТО очікує найближчим часом нових оголошень про допомогу Україні від союзників. Він наголосив, що члени Альянсу мають допомагати Україні, навіть якщо їхні запаси не будуть достатніми відповідно до стандартів НАТО.
«Запаси можна поповнити, і це буде зроблено. Втрачених життів не повернути. Щоби поповнити наші запаси, ми маємо більше виробляти, тож я вітаю те, що союзники збільшують оборонне виробництво. Ми також працюємо над спільним виробництвом із Україною», – зазначив Столтенберг.
Зеленський – про «Patriot»: Західні партнери запевнили, що затримок не буде
Після скликання засідання Ради Україна-НАТО західні партнери запевнили, що у процесі постачання ракет до систем «Patriot» затримок не буде.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«Щодо кількості ракет до «Патріотів», то у цьому питанні ми дійсно очікуємо позитив. Слава Богу, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО ми отримали запевнення, що у процесі (постачання ракет до систем «Патріот» - ред.) затримок не буде», – розповів Зеленський.
Стосовно постачання додаткових систем «Patriot», Президент відзначав, «що поки що немає конкретики, яку ми очікуємо від партнерів». «Є перші кроки», – додав він.
Також Зеленський додав, що оперативність постачання зброї від міжнародних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, означає стабілізацію фронту в Україні.
«Сьогодні ми детально обговорили ситуацію на полі бою в Україні, наші можливості, а також можливості партнерів у підтримці наших воїнів», - зазначив глава держави.
Він підкреслив, що наразі російська армія намагається використати на свою користь ситуацію, коли Україна очікує на постачання пакетів допомоги від міжнародних партнерів, передусім від Сполучених Штатів.
«Саме тому оперативність постачання буквально означає стабілізацію фронту», - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що артилерія 155 калібру, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Patriot - «те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати в Україні для знищення російських терористичних амбіцій».
«Російська армія готується до подальших наступальних дій і разом ми повинні зірвати російський наступ. Усі необхідні для цього засоби є у партнерів», - додав він.
Президент України назвав три пункти, від яких залежить успіх Сил оборони на фронті
Зеленський заявив, що є три головні пункти, від яких залежать стабілізація на фронті, потужність армії у перехоплені ініціативи і розгортання контрнаступальних дій.
«Перший пункт – це проголосована фінансова підтримка партнерів на двосторонньому рівні», – сказав очільник держави.
Другий пункт, за його словами, – вчасне постачання зброї, третій – що конкретно в межах ухваленої допомоги отримає Україна.
«Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, виконаний: є пакет, є фінансова підтримка, а це значить, ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт – вчасна підтримка нашої армії. Позитиву по цьому пункту я поки не бачу. Поставки є, але цей процес треба пришвидшити. Третій пункт, найголовніший, - що конкретно за ці гроші ми отримуємо», – зазначив Зеленський.
Він додав, що окреме питання стосується того, де українські військові можуть використовувати одержану від партнерів зброю. «Але це вже тема окремої бесіди», – сказав Президент.
Столтенберг підтвердив запрошення Зеленському на Вашингтонський саміт НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення Президентові України Володимиру Зеленському узяти участь у ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні у 9-11 липня.
«Сьогодні ми обговорили підготовку до саміту НАТО у липні. Тож, пане Президенте, я сподіваюся привітати вас у Вашингтоні під час цієї зустрічі», - сказав Столтенберг.
Він зауважив, що союзники по Альянсу вже погодилися з планом, який дасть змогу збільшити роль НАТО у наданні безпекової допомоги Україні та тренуванні її військовослужбовців. Керівник Альянсу висловив переконання у необхідності переходу від короткострокових зобов’язань союзників до спільних зобов’язань щодо допомоги для України на рівні НАТО, щоб така допомога не була короткостроковою або «додатковою», а довгостроковою та передбачуваною.
«Москва має розуміти, що не зможе перемогти і не зможе нас «перечекати». По праву місце України – в НАТО. Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми проводимо зараз, відкриває для вас незворотний шлях до членства в НАТО. Тож коли прийде слушний час, Україна стане членом НАТО. Я дуже сподіваюся, що одного дня прапор України буде майоріти у штаб-квартирі НАТО», - заявив Столтенберг.
Він зауважив, що НАТО підтримує Україну у боротьбі за її безпеку, а також за власну.
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