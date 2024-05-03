Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного зв’язку в Татарстані.

Головні обʼєкти кібератаки

Головні обʼєкти кібероперації - мережі зв’язку в особливій економічній зоні "Алабуга", де розміщені понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК Російської Федерації.

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"Алабуга" є однією з найбільших у Росії спеціальних економічних зон, яка приносить 59% сукупної виручки та 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ.

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Внаслідок DDоS атаки заблокована робота інтернету в Татарстані загалом, у Казані. Не працюють також мобільний оператор МТС, найбільший оператор зв’язку ПАО "Таттелеком" і регіональний оператор зв’язку "Уфанет".

Користувачі мереж скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, погану роботу веб-ресурсів та мобільних додатків. Деякі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів.

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Пресслужба компанії "Таттелеком" вже визнала факт найпотужнішої у своїй історії кібератаки на свою мережеву інфраструктуру, що триває від ранку 2 травня.

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Спецоперації ГУР на території РФ

У березні цього року ГУР здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до величезної кількості конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Після цього заступника міністра оборони РФ затримала ФСБ

У ніч проти середи, першого травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вчергове атакували ворожий нафтопереобний завод у Рязанській області Росії.

Українські спецслужби регулярно атакують інфраструктуру та нафтопереробні потужності РФ.

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27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром «Кущевск» і два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Тоді українські дрони атакували Ільський та Слов’янський НПЗ. 

Вночі 24 квітня цього року дрони СБУ влучили по двом нафтобазам у Смоленській області. Внаслідок цієї атаки Росія втратили до 26 тис. кубометрів пального.

Раніше у квітні Україна за допомогою дронів-камікадзе атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об'єкти російського ВПК, внаслідок чого було уражено електропідстанції та базу зберігання пального на території Росії.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
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